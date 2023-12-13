Dizinin her kehaneti tutunca 2024 yılı için hazırlanmış özel bölümde yer verilen detaylarda tüyler ürperti. Son dönemlerde popüler hale gelen The Simpsonlar dizisinin 34 yıllık kehanetleri tek tek gerçekleşiyor.

Tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip edilen dizi Güneş Fırtınası senaryosu ile korkuttu. Sosyal medyada hızla yayılan 2024 kehanetleri arasında yer verilen Güneş Fırtınası detayı koronadan sonra ikinci büyük felaket olarak görülüyor.

Her Şeyi Önceden Bildi!

1989 yılında yayınlanan dizinin yıllar önce yaşanan her türlü olaya şahitlik etmesi ise büyük paniğe sevk ediyor. Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kaybetmesi, akıllı saat ürünlerine yıllar öncesinde dizide yer vermesi, koronavirüs salgınını önceden tahmin etmesi diziye karşı bakış açısını da değiştirdi.

2024 Yılı Kehaneti Korkuttu!

The Simpsonların 2024 yılı kehanetleri arasında yer alan iddialara göre Güneş Fırtınası tüm dünyada elektrik kesintisine sebep olacak. Öyle ki bu fırtına ile internet bağlantıları kesilecek. Cep telefonu ile görüşmenin mümkün olmadığı bir döneme girilecek. Güneş Fırtınası felaketlerinin elektronik eşyalar üzerinde yıkıcı etkisinin tüm insanlığı yeniden İlkek şartlara döndürmesi bekleniyor.