Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılarla mücadelesini kararlı şekilde sürdürüyor. İlçenin 4 farklı mahallesinde imara aykırı olduğu tespit edilen 4 yapı, Nilüfer Belediyesi Yıkım Ekipleri tarafından yerle bir edildi.



Planlı kentleşmeye önem veren Nilüfer Belediyesi, ilçe genelinde imara aykırı yapılara göz açtırmıyor. Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının yanı sıra, vatandaş ihbarlarını da değerlendiren Nilüfer Belediyesi, kanuna aykırı olduğu tespit edilen yapılara geçit vermiyor. Özellikle tarım alanlarında ruhsatsız şekilde inşa edilen binalar, Nilüfer Belediyesi Yıkım Ekipleri tarafından yıkılıyor.

Son olarak geniş güvenlik önlemlerinde altında Ürünlü Mahallesi’nde bin 400 metrekare, Yaylacık’ta 2 bin 200 metrekare, Demirci’de 300 metrekare, Alaaddinbey’de de 750 metrekarelik alana inşa edilmiş 4 kaçak bina, yıkım ekipleri tarafından yerle bir edildi. Yıkımlar sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken yetkililer, kaçakla mücadelenin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti.