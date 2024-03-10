Balıkesir merkezli olarak 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "MAHZEN-8" operasyonlarıyla, Jandarma tarafından Agit Akan'ın liderliğini yaptığı Organize Suç Örgütü'nün çökertildiği bildirildi. Operasyonlar kapsamında, örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu toplam 20 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, suçta kibir gösterenlere, halkın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacaklarını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-8” operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi.️ Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 20 şüpheli yakalandı.️ Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız.️ Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; MASAK ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Balıkesir merkezli Adana, İstanbul ve İzmir’de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; 📌Suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, 📌Silah ve mühimmat ticareti yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu: 📌21adet ruhsatsız tabanca, 📌7 adet av tüfeği, 📌Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 📌Çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu. Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığını, MASAK’ı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.