Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Keles ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Mümbit topraklara sahip olan dağ yöresinin kırsal turizmle kalkınacağını söyleyen Başkan Aktaş, “Buralarda daha fazla kırsal turizm tesisimiz olmalı. Yeni dönemde kırsal turizmle alakalı planlamalar ana görevlerimden bir tanesidir. Uçak burnunu kaldırdı, artık uçma zamanı” dedi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Keles ilçesinde sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, hemşeri dernekleri temsilcileri, muhtarlar ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Keles Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki toplantıya Başkan Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti İl Başkanvekili Kamil Bayramiç, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, AK Parti Keles Belediyesi başkan adayı Ali Doğru, AK Parti İlçe Başkanı Özcan Yeni, MHP İlçe Başkanı Tuncay Orhan ve meclis üyeleri de katıldı.



Kırsal turizm önemli

Bursa’ya ve Keles’e dair hayalleri ve dertleri olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkan Alinur Aktaş, Ferhat’ın Şirin’e aşık olduğu gibi işyerine aşık olduklarını belirtti. Son 5 senede birçok sıkıntıya rağmen güzel işler yaptıklarını ifade eden Başkan Aktaş, son yaptıkları yatırımla Keles’in kırsal bölgelerine tankerle su taşıma dönemini de bitirdiklerini dile getirdi. Başkan adayı Ali Doğru ile yeni dönemde birçok ortak projeler yürüteceklerini anlatan Başkan Aktaş, “Hayal denilen doğalgazı dağ yöresine getirdik. Bu dönem her köye doğalgazı götürmek de vazifelerimizden bir tanesidir. Dağ Yolu’nu da gecikmesine rağmen en kısa zamanda bitireceğiz. Keles gibi mümbit topraklarda birçok kırsal turizm tesisimiz olmalı. Bu bölge kırsal turizme gelişecek. Yeni dönemde kırsal turizmle alakalı planlamalar ana görevlerimden bir tanesidir. Osmanlı’nın doğduğu, neşvünema bulduğu bu topraklar Bursa ve Türkiye için çok kıymetli ve değerlidir. Buraya hizmet etmek değerlidir. Şehrimizi hep beraber daha iyi yerlere getireceğiz” dedi.

Yeni başarı hikayeleri yazılacak

Keles özelinde yapılan yatırımları da anlatan Başkan Aktaş, 107 metre bordür, 7 bin 643 metrekare tretuar, 12 kilometre sıcak asfalt, 152 kilometre sathi kaplama, 120 bin metrekare parke temini ve 45 bin ton ocak malzemesi desteği verildiğini hatırlattı. 6 adet paket atık su arıtma tesisi, 165 kilometre içmesuyu hattı, 23 kilometre kanalizasyon hattı, 5 kilometre yağmur suyu hattı, 7 kilometre dere temizliği ve 7 adet su sondajı yapıldığını söyleyen Başkan Aktaş, “Keles Atıksu Arıtma Tesisi’ninde, Keles Menteşe Göleti’nde çalışmalar sürüyor. Keles, Kozbudaklar, Davutlar, Baraklı, Pınarcık ve Keles Kıranışıklar paket içmesuyu arıtma tesislerini hizmete aldık. Keles Katı Atık Aktarma İstasyonu devreye alındı. Kozbudaklar Düğün Salonu hizmete açıldı. Birçok tarımsal destekler yaptık. Çörek otunda elde edilen başarı hikayesinin benzerlerini yeni dönemde de yazacağız. Kapanmak üzere olan süs bitkileri kooperatifi ile birlikte çalışarak geçen sene 30 milyon TL ödeme yaptık. Hem kırsal üreticiyi destekliyoruz hem de ürünleri daha uyguna alıyoruz. Keles Kocayayla Kamp ve alanında imalatlar tamamlandı. Keles Sosyal ve Kültürel Hizmet Binası ilçeye hizmet veriyor. Biz pastayı büyütmek için çaba harcıyoruz” diye konuştu.

Artık uçma zamanı

Yeni dönemde Mudanya’da hizmete açtıkları aile yaşam destek merkezinin benzerlerini tüm ilçelere kazandırmak istediklerini belirten Başkan Aktaş, emeklilere suda, ulaşımda ve sosyal tesislerde yüzde 25 indirim getireceklerini ifade etti. İhtiyaç sahibi olan emeklilere her iki bayramda da bin 500 TL desteği olacaklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Emeklilerimizi kültürel gezilere dahil ediyoruz. İhtiyaç sahibi kadınlarımıza her ay bin 000 TL destek vereceğiz. Evlenecek gençlerin düğün salonları bizden. Salon istemeyenlere de aynı bedelle beyaz eşya veya mobilya desteği vereceğiz. İhtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerimize kantinlerde kullanacakları destek kartı vereceğiz” diye konuştu. Bursa’nın ikinci rafting parkurunu Keles’e kazandıracağız. Kadınlara alım garantili hediyelik eşya üretimi yaptıracağız. Kadın ve genç girişimcilerin onaylı projelerine 100 bin TL hibe vereceğiz. Şimdi birlik ve beraber olma zamanı. Bu yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak. Uçak burnunu kaldırdı, artık uçma zamanı” dedi.

Bursa Milletvekili Osman Mesten, milletin bekası ve birliği için dağ yöresi insanının her zaman sapasağlam yerini koruduğunu anlattı. Hizmetlerin devam için Keles’te ve Bursa’da destek beklediklerini söyleyen Mesten, yeni dönemde eksiklerin tamamlanacağını ve daha büyük projelerin hayata geçirileceğini belirtti.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, ilçe merkezinden kırsal mahallelerine kadar her bölgesinde çalışmalar yapıldığını hatırlatarak desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ekibine teşekkür etti.

AK Parti Keles Belediyesi başkan adayı Ali Doğru, işlerinin Keles, güçlerinin de Bursa olduğunu söyledi. Keles’e yaptığı yatırımlarla ilçe halkına güç veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür eden Doğru, yeni dönemde de birlikte güzel işlere imza atacaklarını ifade etti.