Altınordu ilçesinde 3 Aralık 2019'de saat 19.35’te antrenman sonrası Zaferi Milli Mahallesi’nde bulunan evine gireceği sırada kalbinden bıçak darbesi alan Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayet zanlısı Özgür Arduç ise olaydan bir gün sonra polis ekipleri tarafından yakalanmış, çıkartıldığı mahkemece ‘canavarca hisle öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmıştı.

Ceren’in ailesi, kızlarının vefatının dördünü yılında mezarının başında anma etkinliği düzenledi. Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında düzenlenen anma programında anne Güfer ve baba Yılmaz Özdemir mezara çiçekler bırakarak dua etti.

Baba Özdemir, acılarının her zamanki gibi taze olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Bu süreçte acımız devam ediyor. Bizim mustarip olduğumuz konular var, ihmal davası henüz sonuçlanmadı, en çok bu zorumuza gidiyor. Ceren’in acısını asla unutamıyoruz. Eşim ve kızım bazı şeyleri halen atlatamadı. Katilin cezası tamam ama ihmali olanlar hakkında Anayasa Mahkemesi henüz karar vermedi, süreç çok uzadı. Bu ülkede halen kadın cinayetleri de devam ediyor”