Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 4. Uluslararası Avrasya Mikoloji Kongresi Troia Kültür Merkezi’nde devam ediyor. Kongrede, Kastamonu Üniversitesi İhsangazi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi ve Veteriner Hekim Abdullah Şimşek, ’Ahırlardaki Mikrofungal Kontaminasyonun: Veteriner Hekimler ve Hayvanlar İçin Sağlık Riskleri ve Ekonomik Etkileri’ konulu sunum gerçekleştirdi.

Dün açılışı gerçekleştirilen 4. Uluslararası Avrasya Mikoloji Kongresi, Troia Kültür Merkezi’nde devam ediyor. Kongrede, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerden gelen akademisyenler, mikoloji (mantar bilimi) alanında yapılan çalışmalar hakkında sunumlar yaptı.

Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu Amfisinde de devam eden kongrede, Kastamonu Üniversitesi İhsangazi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi ve Veteriner Hekim Abdullah Şimşek, ’Ahırlardaki Mikrofungal Kontaminasyonun: Veteriner Hekimler ve Hayvanlar İçin Sağlık Riskleri ve Ekonomik Etkileri’ konulu sunum gerçekleştirdi. Sunumda Öğretim Elemanı Abdullah Şimşek, Veteriner hekimlerin sağlık sektörünün vazgeçilmez bir parçası olduğunu, sağlık çalışanı sayılmadıklarına dikkat çekti. Şimşek, insan, hayvan ya da çevre sağlığı olmadığını, tek tip tek sağlık olduğunu vurguladı. Aynı zamanda veteriner hekimlerin çalışma şartlarının ve ortamlarının sağlık için elverişsiz olduğunu da ifade etti.

Kongreyle mikoloji alanında yeni araştırmaların paylaşılması ve genç bilim insanlarının bu alanda teşvik edilmesi hedefleniyor.