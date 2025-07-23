Yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha da artınca vatandaşlar serinlemek için farklı yollar aramaya başladı. Denize ya da havuza gitme imkanı olmayan bazı gençler, Fevzidede Mahallesi’nde bulunan tarımsal sulama kanalında serinlemeyi tercih etti.

Gençler, serinlemek amacıyla köprüden suya atladı ve yüzerek zaman geçirdi. Akıntıya karşı önlem almak isteyen gençler, köprüye bağladıkları halata tutunarak güvenliklerini sağlamaya çalıştı. Küçük yaşlardan beri aynı kanalda yüzdüklerini ifade eden gençler, sulama kanalının artık bir gelenek haline geldiğini söyledi.

Suyun tehlikeli olabileceğini kabul eden gençler, sıcaklık karşısında başka çarelerinin olmadığını belirtti. Güvenlik güçlerinin zaman zaman bölgede devriye gezdiğini aktaran gençler, emniyet ekiplerine yakalanmadan yüzmeye çalıştıklarını da dile getirdi.