Filistin’de İsrail ile Hamas arasında ateşkes antlaşması imzalanmasına rağmen İsrail’in halen daha Gazze’yi bombalamayı sürdürürken, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde minik yüreklerden Gazze’li çocuklara yönelik çok anlamlı bir mesaj dünyaya yayıldı.

Ayvalık’ta özel bir atölyede resim dersleri gören minik çocuklar, savaş yüzünden Gazze’de ölen ve sakat kalan yaştaşları için son derece anlamlı bir resim tablosuna imza attı.

Resim yapmayı genç öğretmen Nursima Yıldız’dan öğrenmeye çalışan 7 yaşındaki Nisa Çandır, 9 yaşındaki Derin Dalay, 11 yaşındaki Melek İşaret ve 13 yaşındaki Emirhan Karayağız isimli dört dev yürekli, Gazze’de katledilen kendi yaşlarındaki çocukların katledilmemesi için bir barış güvercininin ağzındaki Filistin bayrağını resmederek, dünyaya adeta insanlık mesajı verdi.

Muhabirimizin sorularını yanıtlayan öğrencilerden Derin Dalay, "Gazze’de gereksiz yere yapılan bombardımanlar nedeniyle insanlar ve çocuklar ölüyor" derken, Nisa Çandır isimli minik yürek de; Gazze’de çocukların da öldüğüne işaret ederek, "Savaş çok kötü bir şey" dedi.

Atölyede resim yaptıklarını kaydeden Melek İşaret de, "Bugün burada çizdiğimiz resim, Gazze’de öldürülen çocuklarla ilgili, biz burada barışı, dayanışmayı ve dostluğu tuvalimize yansıtmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Minik yüreklerin genç öğretmeni Nursima Yıldız ise; "Burada öğrencilerimle birlikte; Gazze’li çocuklar için Filistin de yaşanılan insanlık dramı ile ilgili bir çalışma yaptık. Tuvalimize yansıttığımız beyaz güvercinle dünyaya en iyi bildiğimiz dil olan resim ile bir barış mesajı göndermeye çalıştık" dedi.

Dört öğrencinin, "Özgür Gazze’deki çocuklarla birlikte resim yapmak istiyoruz" şeklindeki sözleri ise adeta yürekleri dağladı.

Yaptıkları resmi açık arttırmayla satıp Filistin’deki çocuklara bağışlayacaklar

Filistin’de çocukların anlamsız bir savaş yüzünden son derece kötü bir durumda olduklarına dikkat çeken Yıldız, "Orada çocuklarla birlikte, binlerce masum insanın da hayatları ellerinden adeta koparılırcasına alınıyor. Orada halk kelimelerle ifade edilemeyecek kadar zor şeyler yaşıyorlar. Bugün burada çocuklarımızla yaptığımız tabloyu da açık arttırmaya satışa sunarak, elde edilecek geliri de Filistin ve Gazze’de yaşayan çocuklara bağışlamayı planlıyoruz" diye konuştu.