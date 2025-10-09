13 Eylül’de Sicilya’dan yola çıkan uluslararası insani yardım filosu, 45’e yakın milletten aktivistin katılımıyla Gazze’ye doğru hareket etti. Sumud Filosu’nda bulunan Dr. Ergün Akpınar, uluslararası sularda İsrail askerlerince alıkonulmalarının ardından yaşadıkları süreci anlattı. Akpınar, "13 Eylül’de Sicilya’dan çıktık. Yaklaşık 50 tekneyle yola koyulduk. Girit açıklarında bombalı saldırılar oldu ancak hiçbir zaman geri dönmeyi düşünmedik. Herkesin ortak amacı Filistin’e destek olmaktı" dedi.

"Dron saldırılarında bile geri adım atmadık"

Akpınar, yolculuk sırasında yaşadıkları saldırılara rağmen kararlılıklarını sürdürdüklerini belirterek, "Dron saldırılarında da gayet net durduk. Bir problem olsa da hazırdık. Etrafımız sarıldığında bile marş söylüyorduk. Hiçbir endişemiz yoktu" ifadelerini kullandı.

"Telsizlere müzik yayını yaparak psikolojik baskı uyguladılar"

İsrail askerlerinin müdahaleden önce telsizlere sızarak müzik yayını yaptıklarını belirten Akpınar, "Korku filmlerindeki gibi önce müzik yayını yapıyorlardı. Psikolojik olarak bizi yıpratmaya çalıştılar, ardından saldırılar başladı. Botlarla çevremizi sardılar, ışıklarla tekneleri tek tek tespit ettiler" dedi.

Sumud Filosu’nda ilerlemeye çalışan teknelere İsrail askerlerinin şiddetli bir şekilde su sıktığını ifade eden Akpınar, "Bunu motoru bozmak ve tekneyi batırmak için yapıyorlardı" diye konuştu.

"14 saat kelepçeli halde bekletildik"

Dr. Akpınar, İsrail askerlerinin müdahalesi sonrası yaşadıkları kötü muameleyi şu sözlerle anlattı:

"Bizi silah zoruyla teknenin önünden arkasına alıp kelepçelediler. 14 saat boyunca dar bir alanda oturduk. Gece soğukta, gündüz güneşin altında kaldık. Karaya çıkartıldıktan sonra dövülenler oldu. Bir arkadaşımızın kolu kırıldı. En ufak hareket edenlere şiddet uyguluyorlardı."

Kıyıya ulaştıktan sonra da zor şartların devam ettiğini belirten Akpınar, "Tüm eşyalarımıza el konuldu. Kalp ve tansiyon ilaçlarımızı bile vermediler. Türkiye’ye sadece bir terlik, bir tişört ve eşofman altıyla döndük" dedi.

"Ölüm korkusu hiç olmadı"

Türk Hava Yolları’nın uçağında verilen yeni kıyafetlerle yurda girdiklerini ifade eden Akpınar, "Ölüm korkusu hiç olmadı. Korku da olmadı, endişemiz olmadı o manada. Türkiye’ye gelince buradaki endişeyi gördük. Bizde bunun onda biri kadarı da yoktu. Psikolojik olarak rahattık. Hedefimiz belliydi, gideceğimiz yer belliydi" ifadelerini kullandı.

Dr. Akpınar, yaşadıklarının Filistinlilerin çektikleri yanında hiçbir şey olmadığını vurgulayarak, "Bize bunları yapıyorlarsa, Filistinlilere kim bilir neler yapıyorlar diye düşündük. Gazze’yi gündemden düşürmeyelim" dedi.

"Asıl kahramanlar Filistinliler"

İsrail’in tutumuna tepki gösteren Akpınar, "İngiliz bir aktivistin dediği gibi bunların elleri, ayakları, yüzleri var ama bizden değiller. Bunlar canavarlar. Asıl kahramanlar Filistinliler" diyerek sözlerini tamamladı.