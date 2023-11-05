Bursaray'ın kataner sisteminde meydana gelen arıza, Marmara Bölgesi'nde şiddetli bir fırtına nedeniyle kaynaklandı. Bu olumsuz hava koşulları, Bursa'daki metro seferlerini de etkiledi. Bursaray Sırameşeler istasyonunda meydana gelen kataner telinin zarar görmesi sonucu, Acemler-Şehreküstü arasındaki seferler geçici olarak askıya alındı. BURULAŞ yetkilileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Yoğun fırtına nedeniyle BursaRay Sırameşeler istasyonunda kataner telinde meydana gelen hasar sonucu, BursaRay işletimi kısa bir süreliğine durdurulmuştur. Acemler ile Şehreküstü istasyonları arasında ulaşım otobüslerle sağlanacaktır." Arızanın ne zaman giderileceği konusunda ise henüz bir bilgi verilmemiştir.