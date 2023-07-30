Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Koyunhisar Mahallesi’nde 40 yıldır devam eden Aydoğdu Bey’i anma etkinliği bu yıl da yoğun katılım gördü.

Osman Gazi’nin yeğeni Aydoğdu Bey’i anmak için okutulan mevlit geleneği 40 yıldır devam ediyor. Koyunhisar Mahallesi’nde yapılan etkinlikte, Aydoğdu Bey’i anmak için okutulan mevlide mahalle halkı, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman katıldı. Sabahın erken saatlerinde ilk olarak Aydoğdu Bey’in türbesine giderek dualar okundu. Daha sonra mehter takımı ve kılıç kalkan ekibi gösteri yaptı. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu, Anadolu'nun kapılarının açılmasını ve ayrıca Osmanlı’nın ilk başkenti olan Yenişehir’de şehit düşen Aydoğdu Bey’i anmak için 40 yıldır bu geleneği sürdürüyoruz" sözlerini kullandı.

Doğduğundan beri Koyunhisar Mahallesi’nde yaşayan Çağatay Altay ise, “Köyümüzde 40 yıldan beri Aydoğdu Bey’i anmak için yılda bir kez bir araya geliyoruz. Geçmişten beri köyümüzde gelenektir” ifadelerine yer verdi.

Aydoğdu Bey’in kabrinin vatandaşlara açık olduğunu belirten Bahadır Öztürk ve Mete Bedel ise, “Aydoğdu Bey’i anma programında her yıl ecdadımızı anıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.