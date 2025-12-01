Sakarya’nın Karasu ilçesinde 42 ve 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, jandarma ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

Sakarya İl Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik Karasu ilçesinde operasyon düzenlendi. ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ ve ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ö. (54) ile ‘çocuğun cinsel istismarı’, ‘cinsel taciz’ ve ‘silahla tehdit’ olmak üzere 10 farklı suçtan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ş. (44), Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.