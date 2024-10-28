45 ilde Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda 216 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Operasyonların Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat ve Yalova'da gerçekleştirildiğini belirten Yerlikaya, gözaltına alınan şüphelilerin geçmişte DEAŞ içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri ve örgüte finans sağladıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını ifade etti.