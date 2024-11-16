Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince ilçesinde yapımına devam edilen İmam Zeynel Abidin Cemevi inşaatı yüzde 78 oranında tamamlandı.

Derince ilçesi Sopalı Mahallesi’nde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İmam Zeynel Abidin Cemevi inşaatına start verilmişti. Alevi vatandaşların hizmetine sunmak üzere Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını hızlandırdı. Yüzde 78 oranında yapımı tamamlanan 5 katlı cemevinde son aşamalara gelindi.

Cemevinde neler olacak?

Derince ilçesinde Alevi vatandaşların ibaretlerini yerine getirmesi için yaptığı 5 katlı cemevinde, cenaze alanı, abdesthane, morg, gasilhane, bay bayan tuvalet, yemekhane, mutfak, ürün satış, fuaye alanı, idari ofis, kütüphane, sekretarya, yönetici odası, idari ofis, başkan odası, dede odası, konferans salonu, kulis, eğitim salonu, reji odası, cem salonu bay-bayan cem girişi ve lokma odası gibi bölümler yer alıyor.

Eksikler tamamlanacak

5 katlı olarak planlanan cemevi projesinin çatı kat alçıpan asma tavan imalatları, çatı kat sahne ve samah pisti döşeme kaplamaları, anfi halı kaplaması, doğrama ve cam montajları, prekast imalatları, slikon cephe imalatları, çatı kat zemin kaplama imalatları, mutfak duvar, zemin seramik imalatlarına başlanıyor. Ayrıca vitrifiye montaj, sıhhi tesisat ve yangın hidroforların devreye alınması, ısıtma tesisatı, kazan baca montajı ve doğalgaz tesisatı, radyatör montajı, pis su hattının rögar bağlantısı, Vrf dış ünite montajları, yangın tesisatı ile tesisat izolasyon eksikleri tamamlanarak projede sona gelinecek.

Elektrik pano bağlantıları, kolon besleme hatları, zayıf akım tesisatı, kamera, data telefon santrali, ses sitemleri, paratoner tesisatı, bina besleme hattı, yangın ihbar tesisatı, çevre imalatı eksikleri, çevre drenaj imalatları, çevre zemin beton parketaş döşeme bazalt bördür imalatları, çevre yağmur ızgara imalatlarına başlanan proje sonunda alevi vatandaşlar cemevlerine kavuşacak.