Ankara'nın Kazan ilçesindeki TUSAŞ tesisine düzenlenen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı PKK üstlendi.

PKK'ye bağlı Halk Savunma Merkezi (HSM) tarafından yapılan açıklamada, "Ankara'da bulunan TUSAŞ yerleşkesine dönük gerçekleşen fedai eylem, Ölümsüzler Taburu'nun bir otonom timi tarafından yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Örgüt tarafından yapılan açıklamada, saldırının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıyla bağlantılı olmadığı ve uzun bir süre önce planlandığı belirtildi: "Uzun bir süre önce planlanıp başarıyla uygulanan bu eylemin Türkiye'de son ayda tartışılan siyasal gündemle asla bir ilişkisi yoktur."

PKK'nın açıklamasında, örgütün bir süredir eylem yapmamasının zayıflamaktan değil, 'taktik' bir tercih olduğu ifade edildi. Ayrıca, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajının kamuoyuna yansımasının olumlu etkiler yarattığı vurgulandı.