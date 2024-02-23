SUBÜ iş birliği ile Sakarya Valiliği’nin yürütücüsü olduğu ‘Gıda İsrafının Farkında Ol, Yeşil Geleceği Koru’ isimli uluslararası gençlik projesi hayata geçirildi. Bu çerçevede 5 ülkeden 60 genç, gıda israfı farkındalığı için SUBÜ’de buluştu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) iş birliği ile Sakarya Valiliği’nin yürütücüsü olduğu ‘Aware of Food Waste, Protect Green Future’ (Gıda İsrafının Farkında Ol, Yeşil Geleceği Koru’ isimli uluslararası gençlik projesi hayata geçirildi. Proje çerçevesinde Bulgaristan, Macaristan, Portekiz, Romanya ve Ukrayna’dan toplam 60 genç, SUBÜ’nün üniversite lokalinde düzenlenen etkinliklere katılım sağladı. Gençlerde gıda israfı konusundaki farkındalığı artırarak gelecekteki nesillere yeşil bir dünya bırakılmasına katkı sağlamayı amaçlayan projede 18-30 yaş arasındaki gençler yer aldı.

“Farklı bakış açıları elde ediliyor”

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Gençleri çevre ve gıda israfı konusunda bilinçlendirmeyi hedeflediğimiz bu proje ile aynı zamanda uluslararası iş birliği ile farklı kültürleri bir araya getirdik. Bu birliktelikle gençler arasında anlayış ve dostluk bağlarını da güçlendirmek istiyoruz. Projenin gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlamasını bekliyoruz. Bu tür uluslararası projelerde farklı bakış açıları elde ediliyor. SUBÜ olarak gençlerimizin bu deneyimden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.