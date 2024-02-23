Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram'ın katıldığı tören istiklal marşıyla başladı.



İnegöl Belediyesi Halk Dansları ekibinin gösterisinin ardından törenin açış konuşmasını yapan İnegölspor Başkanı Osman Sevim, "Bundan yaklaşık 40 yıl önce İnegölspor’umuz kurulduğunda Türkiye’de nadiren görülen bir destek oluşmuştu. Yaklaşık 40 yıl geçti şimdi yine Türkiye’de nadiren görülen böylesine bir yapı İnegölspor’umuza armağan edilmiş oldu. Bu tesisler bizim İnegöl’ümüzde sporun ve sporcunun yaşatılması için müthiş bir değerdir. Ancak şöyle bir durumu da beyan etmek isterim, böylesine bir yapının yaşatılması adına bizler yönetici olarak elimizden gelen gayreti göstermemize rağmen en azından bakanlığımızın bir el atmasıyla genel giderler ve personellerimizin giderleriyle alakalı bizlere desteklerini sunarlarsa çok mutlu oluruz." diye konuştu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise “İnegöl 350 bin nüfusu ile 3 OSB ve beraberinde Türkiye’nin 7 bölgesinden yaşayan vatandaşlarımızla huzurlu bir şehir. 40 yıl önce kurulan İnegölspor’umuz bugün yeni tesislerine kavuşuyor. İnegöl’ümüz 70 bin öğrencisiyle yaklaşık 150 bin genç nüfusuyla sporda ileriye dönük çok daha güzel markalar çıkaracak. İnegöl’de başta futbol sahalarımız başta olmak üzere beraberinde Akhisar’ın merkezinde bir spor salonu yapımına başlayacağız.Yine şehrimizde Yüksek Öğrenim gören öğrencilerimizin yurt ihtiyaçları için yeni projeler hayata geçireceğiz. Son olarak ise İnegölspor stadyumunun yapımıyla ilgili verdiğiniz destekler için şehrim adına teşekkür ediyorum. İnegölspor bizim şehrimizin markası,başkanımız futbolcularımız, hocalarımız, teknik heyetimiz, taraftarımız canla başla mücadele ediyorlar. Üzerine koyacağımız her türlü güzellikle de takımımızı daha iyi noktalara getirmek için mücadele edeceğiz.” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa’da göreve geldiğimde 3 tane okçuluk kulübü vardı, şuan ise 39 tane okçuluk kulübümüz var. Bursa’nın özel okçuluk, tekvando gibi salonları var. Bursa tarihinde olimpiyatlarda derece yapan bir sporcumuz yoktu, şuan ise Hatice Kübra kızımız olimpiyatlarda derece yaptı ve onun ismini verdiğimiz bir tekvando salonu yaptık. Belediyeler yol yapar, sosyal tesis yapar velhasıl şehrin birçok noktasına dokunan restorasyonlar yapar ama özellikle genç nüfusa sahip olduğumuz için spor yatırımları, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için çok değerli olduğunu biliyoruz. En son başladığımız eski ismiyle ve inşallah Atatürk ismini yaşatacağımız Atatürk Spor Salonumuz, yüzme havuzu ve müştemilantlarıyla ama birileri yalanla, iftirayla bizleri karalamaya çalıştılar. Dediler ki rahmetli Atatürk’ün adını kaldırmak için bu salonu yıktılar. Aslında bu salon 55 yıllık çok eski bir salondu, yıkılıp çok daha iyisinin yapılması gerekiyordu. Şükürler olsun ki biz bu projenin başlangıcını yapacağız. İnegöl’e 13 buçuk yıl hizmet ettik, Belediye Başkanlığı yaptım. Çok değerli eserler bıraktık; halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları, alt yapılar üst yapılar çalıştık. İnegölspor bu şehrin markasıdır. 40 yıldır önemli işlere imza atmış bir kulüptür. Üst kulüpleri çok önemli sporcular yetiştirmiştir. İnegölspor’un merkezdeki yerleri dönemin belediye başkanları tarafından verilmiş ve işlevini kaybetmiştir. İnşallah İnegöl belediyemizle birlikte ciddi dönüşümler yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Sanayi Ticaret Enerji Tabi Kaynaklar Bakanı Mustafa Varank ise “Biz Türkiye’ye hizmet etme sevdasında olan bir siyasi harekatız. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporla sporcuyla olan ilişkisini de bilmeyen yoktur. Kendisi de geçmişinde başarılar yakalamış bir futbolcu ve bugünlerde de profesyonel olarak olmasa da basketbol ile iştikal eden bir Cumhurbaşkanımız var. Eskiden sadece televizyonlarda izleyebildiğimiz branşlarda artık bizim şampiyon sporcularımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya koyduğu vizyon ile gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde de inşallah gençlerimize hizmet edecek projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

Bu yatırımların devam etsin istiyorsak yerel seçimlerde bizim işinin ehli arkadaşlarımızı desteklemeye devam etmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız merkezi yönetim yerel yönetim uyumu ne kadar önemli bundan bahsettiğinde muhalefetin nasıl hop oturup hop kalktığını biliyorsunuz ama bu bir gerçeğin ifadesidir. Eğer yerel yönetimler merkezi yönetimle kavga etmeye başlarsa emin olun orada netice alamayız. Bakınız Alinur başkanımız buradaki Atatürk spor salonundan bahsetti. Biz bunun aynısını İstanbul’da da yaşadık. Atatürk Kültür Merkezi’ni sadece Türkiye’nin değil Dünya’nın en güzel merkezlerinden bir haline getirelim, tekrar ihya edelim dediğimizde bütün muhalefet bize karşı çıktı. Bunlar ne yaparlar ne de yaptırırlar. Bizim anlayışımız hizmet üzerine.

Ancak bize rakip olanlar bırakın hizmet etmeyi bunların bir tanesinin yapmasını değil bunların broşürünü bile basmaktan acizler. Onun için yerel seçimlerde sizlerden destek istiyoruz.” dedi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş şu ifadeleri kullandı: “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin son 22 yılda gerçekleştirdiği yatırımlarla ülkemizin çehresinin değiştiği aşikardır. Bursa’mız da bu değişimleri en fazla hisseden kentlerimizden bir tanesidir. Her alanda olduğu gibi gençlik ve spor alanlarında da ciddi yatırımlarla buluşan şehrimiz spor altyapısını yenilerken, spor kültürünün geliştiği bir kent hüviyetine bürünmüştür. Özellikle mobilya alanında ülkemizin markalaşmış kentlerimizden olan İnegöl, pek çok başlıkta yürütülen proje ve çalışmalara da kentimizin lokomatif ilçelerimizin başında gelmektedir. Bugün açılışını yaptığımız İnegölspor tesisleri de İnegöllü hemşehrilerimizin, gençlerimizin ve çocuklarımızın sporla buluşacağı bir mekan olacaktır. Burada özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik olarak düzenlenecek kurs ve sportif aktivitelerle evlatlarımızı daha zinde bir hale kavuştururken onların spor ile sosyalleşmesini de sağlayacağız. Bununla birlikte ilçemize 61 spor kulübümüzle 1301 lisanslı sporcumuz bulunmaktadır. Bu ve benzeri spor tesislerinin sayısının arttırılmasıyla daha fazla spor kulübüne ve lisanslı sporcumuzun olacağına yürekten inanıyorum.“

Bakan Bak ise, “Devlet ile spor kulüpleri arasındaki ilişki çok çok önemli. Bu noktada da konuyu çok iyi, yakından biliyoruz. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ilk yaptığı işlerden bir tanesi amatör spor kulüpleri, spor sahaları yapmak, malzeme dağıtmak, onların tesislerini geliştirmek. Çünkü amatör sporun içerisinden gelen, sporu çok iyi bilen bir lider. Şu anda bunu devam ettiriyor. 22 yıldır Türkiye bir spor devrimi yaşıyor. Türkiye'nin dört bir yanında yapılan, üst düzey standartlarda, Avrupa standartlarının üzerinde, UEFA standartlarında stadyumlar var. Yapılan stadyumlar var. 36 tane devam eden var. Ve onlarca, yüzlerce kapalı spor salonu var. Olimpik ve yarı olimpik olmak üzere yaklaşık 700’e yakın yüzme havuzu var. Yapılan bir devrim var. Yani sporda büyük bir devrim var. Spora yapılan yatırımlarla birlikte başarıların da arttığına şahit oluyoruz. Bunun sonuçlarını görüyoruz. Olimpiyatlarda alınan başarılardan dolayı en son geçen hafta takip etmişsinizdir. Güreşte, Grekoromen Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. 31 yıl sonra serbest güreş takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. Bayan milli takımımız Avrupa 2’ncisi oldu. 7 tane altın madalya kazandılar. Gümüş madalyalar, bronz madalyalar var. Toplam 17 tane madalya kazandılar. Dolayısıyla spor da bu. Haltercilerimiz yine bayanlarda, erkeklerde altın madalya, gümüş madalya, madalyalar kazandılar. Yani sporun altyapısına yapılan yatırımlar ortada. Tekvandoda yine sporcularımız altın madalyalar kazandılar. Biliyorsunuz tekvando milli takımımız, bayan milli takımımız en son dünya şampiyonu oldu. O yüzden inanılmaz yatırımlar var. Bursa'da da inanılmaz yatırımlar var. Bursa Büyükşehir Belediyesi'yle yapılan ortak çalışmalar var." diye konuştu.

STADYUM MÜJDESİ

İnegöl’e yakın zamanda bir stadyum kazandırılacağının müjdesini veren ve İnegölspor’u da yakından takip ettiğini aktaran Bak, “Tabi İnegöl'e bu tesislerden sonra güzel bir stadyum kazandırmak lazım. O yüzden onunla ilgili çalışmalarınızla devam ediyoruz. Bu konuda belediyemizle ortak projemiz var. Arsa takasıyla, onun gelen geliriyle ve üzerine koyacağımız yatırımlarla beraber çok güzel bir tesis, güzel bir stadyum kazandıracağız. Bununla ilgili çalışmalar hızla devam ediyor. Çok kısa süre içerisinde de bunu hep beraber kamuoyuyla paylaşarak da güzel bir hediyeyi, İnegöl'e yakışan güzel bir stadyumu, modern bir stadyumu yine kazandıracağız. Bu konuyla ilgili de merak etmeyin. Bunu buraya gelişimizle de anlatmış olduk. Hep birlikte bunu ifade etmiş olduk. Yakışıyor, İnegöl'e yakışıyor. İnegöllü sporcu kardeşlerimizle sohbet ettim. Onlara da başarılar diliyorum. Biraz daha üste çıkıp Playoff’a kalın. En az Playoff'u yakalayın. Oradan bir şeyler çıksın. Heyecan lazım. Bu taraftara, İnegöl'e, futbolu seven İnegöl'e tabii güzel neticeler lazım. O yüzden biraz gayret arkadaşlar. Bu tesislerin hakkını vermek lazım. Antrenörlere, altyapıdaki antrenörlere de söylüyoruz. Buradan sporcu yetiştirmek lazım." şeklinde konuştu.

A Milli Futbol Takımının başarılarını aktaran Bak, "2032 Avrupa Futbol Şampiyonasını İtalya ile beraber Türkiye’nin organize edeceğiz. Türkiye malumunuz bu yapılan yatırımlar sonucunda, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, Almanya'da yapılacak. Takımımız A Milli Takımımız genç bir takım. Grubunu lider olarak tamamladı. Almanya'da hep birlikte, oradaki vatandaşlarımızla beraber tribünleri dolduracağız ve oraya bir coşku vereceğiz. Milli takımımıza Avrupa Futbol Şampiyonası’nda başarılar diliyoruz. İfade ettiğim gibi yapılan stadyumlar, yapılan tesisler sonucunda 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya'yla beraber Türkiye organize edecek. İşte bu da önemli, sporda geldiğimiz, yaptığımız devrimler neticesinde. Çok şanslıyız, sporun içerisinden gelen bir cumhurbaşkanımız var. Sporu çok iyi biliyor. Yakından takip ediyor. 2’nci ligini, 3’üncü ligini, her noktasını takip ediyor. Bütün branşları takip ediyor. Çünkü spor sevdalısı, sporun içerisinden gelen birisi. Bu noktada şanslıyız. Önümüzde Paris 2024 Olimpiyatları var. Oraya da etkin bir şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah Paris'te de sporcularımız bayrağımızı göndere çektirecek." dedi.

'Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi

Sadece profesyonel sporculara değil, altyapıya da büyük önem verdiklerinin altını çizen Bak, "Yüzme konusunda çok ciddi yatırımlarımız var. ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi çerçevesinde, bu zamana kadar yaklaşık 10 milyona yakın çocuğumuza yüzme öğrettik. Onun ardından yetenek taramasıyla beraber, ilkokul 3’üncü sınıftaki çocuklarımızla yaptığımız çalışmalarla, yetenek taramasında 3,5 milyon çocuğumuzu çeşitli spor branşlarına yönlendirdik. 400’e yaklaşan gençlik merkezlerimizle, spor tesislerimizde, gençlik kamplarımızda, gençlerimizin hizmetindeyiz. Yaklaşık 950 bin yatak kapasitene sahip Kredi Yurtlar Kurumu’muzda, 850 yurdumuzda, üniversiteli çocuklarımıza, gençlerimize barınma imkanı sağlıyoruz Onlara ücretsiz yemek temin ediyoruz ve yükseköğretimlerini daha kolay şartlarda yapmalarını sağlıyoruz. Yaklaşık 1,5 milyon gencimize de kredi ve burs veriyoruz. Dolayısıyla. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da bu hizmetlerimize devam ediyoruz” diye konuştu.

Bursa’ya yapılan spor yatırımlarını açıklayan Bakan Bak, “İnegöl'de yurt talebi var. Onunla ilgili çalışmamızı da hızlandırdık. Çok kısa süre içerisinde de buraya bir yurt kazandırılması, ilave bir yurt kazandırılması içinde çalışıyoruz. Yine İnegöl Belediyesi ile beraber bir spor salonu inşaatı ve bir saha ile ilgili protokollerimizi yaptık. Onların çalışmaları da devam ediyor. Sporda, Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ın da ifade ettiği gibi, Bursa'nın dört bir kenarına yaptığımız tesisler, atletizm tesisleri, tekvando tesisi ve başta ismini Naim Süleymanoğlu olarak da verdiğimiz merkezdeki tesisler de olmak üzere, Bursa bir spor şehri olma yolunda hızla ilerliyor. İnegölspor'a bu tesis hayırlı olsun. Başarılar diliyoruz. Daha büyük başarılar bekliyoruz. Türk sporuna yeni sporcular, daha kaliteli, daha genç sporcuları yetiştireceğimize inanıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından İnegölspor Başkanı Osman Sevim, Bakan Bak'a inegölspor forması hediye etti.

Kurdele kesilerek açılışı yapılan tesis gezilerek incelendi.