Kocaeli’de "Kasten yaralama ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşma veya bulundurma" suçlarından 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Kasten yaralama ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşma veya bulundurma" suçlarından 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası aranan C.Ö.’yü (44) yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde C.Ö., polis ekiplerince Başiskele ilçesinde yakalandı. İfadesi sonrasında savcı karşısına çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.