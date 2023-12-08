Dil kursu, üniversite ve yüksek lisans eğitimi için İrlanda’ya olan ilgi giderek artmaya devam ediyor. Türk öğrencilerin de gözdesi olan İrlanda, önceki yılın verilerine göre İngilizce dil eğitimi için en çok tercih edilen 4. ülke konumuna yükseldi. İrlanda’da resmi kayıtlara göre yabancı öğrenciler için bir yıllık eğitim maliyeti 30 bin dolar civarında tutuyor. İrlanda’ 2022 yılında eğitim alan Türk öğrenci sayısı 3 bin 600 oldu.

İrlanda’da öğrenciler eğitimlerine devam ederken part-time, yaz (1 Haziran - 30 Eylül) ve yılbaşı (15 Aralık - 15 Ocak) dönemlerinde ise tam zamanlı çalışma hakkına sahip oluyorlar. Ayrıca mezuniyetten sonra 2 yıl oturum izni devam ediyor ve bu sürede full time çalışabiliyorsunuz. Yüksek lisans ise İrlanda’da sadece 1 yıl sürüyor.

İrlanda saatlik asgari ücret olarak dünyanın en yüksek maaşını veren ülkelerden birisi olduğundan öğrenciler asgari ücretle part-time mesaiyle bile aylık yaklaşık Bin Euro civarında para kazanarak yaşam masraflarını karşılayabilir. Öğrenciler sponsorluk yoluyla bir şirket tarafından desteklendiğinde, tam zamanlı çalışma izni alabilir. Kısacası 5 yıllık bir kariyerle İrlanda vatandaşı olmak mümkün.

Büyük bilişim ve teknoloji şirketlerinin Avrupa merkez ofislerinin bulunduğu İrlanda, vergi indiriminden dolayı yüzlerce küresel firmanın tercih ettiği bir ülke. Eğitim İrlanda Dublin Ofisi katkısıyla, daha öğrenciyken bu firmalarda network edinerek işe girilebiliyor. Twitter, Google, Microsoft gibi uluslararası boyutta dev şirketlerde çalışmaya başlayan öğrenciler var. İrlanda, işgücü açığı olan, nitelikli işgücüne ihtiyaç duyan bir ülke olduğundan iş bulmak, diğer birçok Avrupa ülkesine göre daha kolay.

İrlanda’nın gönüllü Türk elçileri

İrlanda’da okuyan öğrenciler birer elçi olduğu bilinciyle dini ve milli bayramlarda, Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili tüm önemli günlerde çeşitli aktiviteler düzenleyerek bir araya geliyorlar. Ek olarak kariyer etkinlikleri, başarılı insanlarla söyleşiler, halı saha maçları, kahvaltı gibi aktivitelerle öğrencilerin kolayca sosyalleşebilmesi, kendisini yabancı bir ülkede yalnız hissetmemesi açısından sosyal hayata da katılıyorlar.