İHH İnsani Yardım Vakfı İnegöl Temsilciliği tarafından yayımlanan basın açıklamasında İnegöl'deki 500 çocuğa bayramlıkları teslim edildiği açıklandı.

Yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı; İHH İnsani Yardım Vakfı İnegöl Temsilciliği olarak, Ramazan ayında hayırseverlerimizin desteğiyle, İnegöl'deki yetim çocuklarımıza bayramlıklarını ulaştırdık. Bayram coşkusunu en güzel şekilde yaşatan bu özel günde, minik kalplerimize sevgi dolu anlar sunduk. Bayramlıklarını alan çocuklarımız, ardından çocuk eğlence mekanında gönüllerince oyun oynayarak, eğlenceli bir gün geçirdi. Oynamanın, gülmenin ve sevmenin güzelliğini hep birlikte yaşadık. Vermiş oldukları destekten ötürü tüm ilçe halkımıza can-ı gönülden teşekkür ediyoruz. Birlikte, daha mutlu yarınlar için… Yetim gülerse dünya güler..."