Mudanya Belediyesi’nin düzenlediği 6. Mudanya Kitap Fuarı, ekonomik krizin gölgesinde küçük ve orta ölçekli yayınevlerine destek sağlayarak başladı. Stant ücreti talep edilmeden katılım sağlanan fuar, yayınevlerini ve kitapseverleri memnun etti. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Yayınevlerinden ve kitapseverlerden aldığımız olumlu geri bildirimler, doğru bir adım attığımızı gösteriyor" dedi.

Edebiyat tutkunlarını bir araya getiren fuarın ilk günü büyük bir heyecanla geçti. Zor ekonomik şartlara rağmen fuara katılan yayınevleri, stant ücreti ödememenin önemini vurgulayarak Mudanya Belediyesi’ne teşekkür etti. "Bu duyarlı yaklaşım daha fazla okurla buluşmamızı sağladı," diyen yayınevleri, açılışta sergilenen maket kitap gösterisinin de ilgi çekici olduğunu belirtti.

Fuarı ziyaret eden kitapseverler, çeşitli yazarlarla birebir sohbet edebilmenin ve imza günlerine katılmanın mutluluğunu yaşadı. Yalnızca Mudanya’dan değil, çevre illerden gelen ziyaretçiler de fuarın sunduğu çeşitliliği ve samimi atmosferi övdü.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, fuarın ilk günündeki yoğun ilgiden memnun olduklarını dile getirerek, "Kültüre yatırım yapmaktan gururluyuz. Zorlu ekonomik koşullara rağmen bu fuarı düzenleyebilmiş olmak bizim için büyük bir mutluluk. Kitapların birleştirici gücünü Mudanya’da hissetmek harika," dedi.

6. Mudanya Kitap Fuarı, 28 Ağustos’a kadar Mütareke Meydanı’nda çeşitli etkinliklerle kitapseverleri ağırlamaya devam edecek.