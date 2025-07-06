İşte güncel fiyatlar:
- Gram altın, alışta 4.229,82 TL, satışta ise 4.286,52 TL’den işlem görüyor.
- 22 ayar altının gramı alışta 3.866,48 TL, satışta ise 4.075,01 TL olarak kaydedildi.
- 14 ayar altının gramı ise alışta 2.320,60 TL, satışta 3.277,91 TL seviyesinde bulunuyor.
- Çeyrek altın, alışta 6.929 TL, satışta 6.992 TL’den satılıyor.
- Eski çeyrek altın fiyatı ise alışta 6.785 TL, satışta 6.864 TL olarak açıklandı.
- Yarım altının alış fiyatı 13.859 TL, satış fiyatı ise 13.985 TL oldu.
- Tam altın ise alışta 27.632 TL, satışta 27.842 TL seviyesinde işlem görüyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ