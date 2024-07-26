Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi tarafından 6 ayrı yerde toplam 15 bin kişiye aşure ikramında bulunuldu.

Muharrem Ayı nedeniyle birlik ve beraberlik çağrısı yapan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş “Muharrem Ayı dolayısıyla düzenlediğimiz Aşure Günleri’ni Altınoluk ve Kadıköy Mahallelerimizde tamamladık. Komşularımız için bolluk, bereket ve şifa dileyip aşuremizi bugün de hep birlikte paylaştık. 5 gün boyunca büyük bir emekle aşureleri pişiren aşçılarımıza, komşularımızla bu güzel buluşmayı hazırlayan ekibime ve katılan değerli komşularımıza teşekkür ediyorum. Afiyet olsun; birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun.”dedi.