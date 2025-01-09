Gezek, haftanın belli bir gününde üye olanların katılımıyla evlerde gerçekleştirilen, Türk Sanat Müziği'nin icra edildiği geleneksel bir müzik faaliyeti. Ayrıca Gezek, Türk Sanat Müziği'ni diri tutmak ve müzik adamları yetiştirmenin yanı sıra sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı arttırmak amacıyla kurulan bir kurum olma özelliği de taşıyor. Osmangazi Belediyesi, Bursa'da 650 yıldır devam eden Gezek kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına Tarihi Merinos Tren İstasyonu'nun bir bölümünü Bursa Gezek Evi'ne dönüştürdü ve Bursa Dostluk Gezek Musiki Derneği'nin kullanımına sundu.

Bursa Gezek Evi'nde ilk sahne provasını gerçekleştiren Bursa Dostluk Gezek Musiki Derneği üyeleri, Sanat Müziği'nin unutulmaz eserlerini icra etti. Her ayın sonunda Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenleyecekleri Bursa Dostluk Gezeği programı için hazırlıklar yürüten sazende ve nazende üstatları, hem çaldı hem de söyledi. Bursa Dostluk Gezek Musiki Derneği Başkanı Ali Piliçer, “UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miraslar Listesi'nde yer alan ve geçmişten geleceğe kültür köprüsü olan kadim Gezek geleneğinin icra edileceği bir mekanın olmayışı Bursa için büyük bir eksiklikti. Bu eksikliğin giderilmesi ile ilgili girişimlerimize Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın kayıtsız kalmadı ve Bursalıların yıllardır eksikliğini yaşadığı Gezek Evi hayalini gerçeğe dönüştürdü” dedi.