Kapalıçarşı'da gram altın 12,78 TL gerileyerek 3.032,06 TL’den alınıp, 3.071,34 TL’den satılıyor. Ons altın fiyatları da aşağı yönlü seyrediyor. 2.643,30 dolardan alınan ons altın, 2.643,70 dolardan işlem görüyor.
22 ayar altın Kapalıçarşı’da 2.770,77 TL’den alınıp, 2.923,75 TL’den satılıyor. %0,42’lik düşüşle 12,41 TL değer kaybı yaşandı.
14 ayar altın ise 1.646,32 TL’den alıcı bulurken, satış fiyatı 2.490,20 TL seviyesinde. Çeyrek altın 4.967 TL'den satılırken, eski çeyrek altın 4.890 TL’den işlem görüyor. Yarım altın 9.903 TL’den satılırken, tam altın 19.806 TL’den alınıyor.
Kaynak: ALEYNA BERFE KURT