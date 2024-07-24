Kocaeli’de polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftada yaptığı operasyonlarda 120 kişi gözaltına alınırken, 383 extacy ve 368 sentetik ecza ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin son bir hafta içerisinde yaptığı 98 uygulama ve operasyonda 120 kişi gözaltına alındı. Bu şahıslardan 85’i serbest bırakıldı, 2’si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 26’sı ise tutuklandı, Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde 230 gram esrar, 331 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 399 gram metamfetamin, 44 gram skunk, 6 gram kokain, 383 extacy, 368 sentetik ecza, 26 kök kenevir bitkisi, 22 bin 70 TL ve 3 hassas terazi ele geçirildi.