Artık yedi haftalık hamilesiniz, gününüzü beklediğinizi bilerek hayatınıza devam edersiniz ama bunu sizden başka kimse bilemez. Bu size gerçeküstü bir his verebilir! Şimdilik, bu küçük sırrınızın tadını çıkarın.

7 Haftalık Bebek Boyutu

Hamileliğinizin 7. haftasında bebek yaban mersini büyüklüğündedir. Embriyo, geçen haftadan bu yana iki katına çıkarak, yaklaşık 1,30 santimetre boyutuna ulaşmıştır. Ölçümler henüz tam olarak bir ipucu vermedi, ancak 7 haftalık hamile karnınızda bebek deliler gibi gelişiyor.

7 Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır?

7 haftalık gebelik, bir aylık ve yaklaşık iki haftalık hamile olduğunuz anlamına gelir.

7 Haftalık Gebelik Belirtileri

7 haftalık gebelik çok çeşitli belirtilere yol açabilir. Bazıları önemli değildir ama bazıları da gününüzü zorlaştırabilir. 7 haftalık gebelik belirtileri şunlardır:

Mide bulantısı. Sabah bulantısı gebeliğin 7. haftasında güçlü olabilir. Evde kalın ve başa çıkmanın yollarını bulmaya çalışın. Bazı müstakbel anneler zencefil, B-6 Vitamini ve aküpresür bileklikleri ile karın problemlerini hafifletmede başarılı olmuşlardır. Hormonlarınız ikinci üç aylık dönemde daha normal hâle geldiğinde, mide bulantısı azalmalı, hatta kaybolmalıdır. İkizlere 7 hafta hamile olan müstakbel annelerin, mide bulantısı ve kusma olasılığı daha yüksektir çünkü muhtemelen sabah bulantısına neden olan hormon düzeylerinde artış vardır.

Aşerme ve veya yeme isteksizliği. Kendinizde özel ve hatta garip yiyecekler yeme dürtüsü ile bulabilirsiniz ya da önceden güzel olduğunu düşündüğünüz bazı yiyeceklere yaklaşmak bile istemezsiniz. Yiyecek isteksizliği doğanın sizi potansiyel olarak tehlikeli yiyeceklerden uzak tutmasının ve tipik olarak sabah bulantısıyla bir arada yaşamanın doğal bir yoludur. Aşermelerinize teslim olmak ve arada kendinizi şımartmak sorun değil. Ama çok abartmamaya çalışın ve mümkün olduğunda sağlıklı yiyecek seçimleri yapın.

Sık sık idrara çıkmak. Muhtemelen henüz hamileliğiniz belli olmuyor bile ama rahminizin boyutu iki katına çıkmıştır ve ayrıca leğen kemiğinize giden kan akışı da artar.

Sivilce. Bu artışlar vücudunuzdaki hormonsal değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Herhangi bir sivilce önleyici ürünü kullanmadan önce, hamilelik sırasında güvenli olduklarından emin olmak için doktorunuza danışın.

Ekstra tükürük. İşte hiç ummadığınız bir belirti! Aşırı tükürük de muhtemelen hormonsal olarak tetiklenir ve bulantı ile de ilişkili olabilir.

Ruh hâlindeki ani değişimler. Sadece hormonlarınız dengesiz değil, aynı zamanda muhtemelen hamile kalma fikrine alışmaya başlıyorsunuz ve bu sizi daha duygusal bir hâle sokabilir.

Kramp ve/veya leke oluşumu. Gebeliğin erken döneminde kramp normaldir. Sonuçta rahim içinde çok şey oluyor ve bebeğin hareket ettiğini hissetmeden birkaç hafta önce olmasına rağmen, hamileliğinizin bu noktasında kesinlikle çok fazla kramp ve çekme hissedebilirsiniz. Ayrıca, rahim ağzınız hamile olduğunuz için daha hassas olabilir, bu nedenle 7. haftada cinsel ilişki sonrası lekelenme olabilir. Bu iki hamilelik belirtisi endişe verici olabilir, ancak çoğu durumda ektopik hamilelik belirtisi veya diğer düşük yapma durumlarının bir işareti olmadığını biliyorum. Eğer normal adet kramplarından daha şiddetli karın ağrılarınız ya da 7 haftalık hamilelik sırasında meydana gelen kanamalar adet döneminizden daha fazla olsaydı, bu bir endişe kaynağı olurdu ve derhal doktorunuzu aramanız gerekir.

Bununla beraber, 7 haftalık hamilelikte, hiçbir belirtiniz olmayabilir. Bu durumda, kendinizi şanslı sayın! Bazı müstakbel anneler, 7 haftada hiçbir belirtinin olmayışının bir problemin işareti olabileceğinden endişe ediyorlar, ama bu kesinlikle doğru değildir. Size her kadının hamileliği biraz farklı yaşadığını hatırlatmaya devam edeceğiz. Herhangi bir endişeniz varsa, kesinlikle onları jinekoloğunuza getirin, ancak hamile olduğunuz 7 haftadaki semptomlarınız şiddetli veya acı verici değilse, hepsi normaldir.

7 Haftalık Gebelikte Annedeki Değişiklikler

7 haftalık gebelik esnasında kendinizi aynada hamile karnınıza bakarken ve sadece bir ön hazırlık elde etmek için sahte karın şişliğini oluşturmak isterken mi buldunuz? Evet, bunu 7. hafta boyunca da yaptık. Her anne adayı farklıdır, ancak birçoğu rahim pelvise geçtiğinde ikinci üç aylık dönemin ortasında “göstermeye” başladığını söyler. İkizlere 7 hafta hamile olan müstakbel anneler, bundan daha erken belli etmeyi beklemelidir, ancak bu noktada herkes için şişkinlikten başka bir şey yoktur.

7 Haftalık Gebelik Görüntüsü

7 haftalık gebelikte, jinekoloğunuza ilk doğum öncesi ziyaretiniz için hazırlanıyorsunuz ve muhtemelen ne olacağını bilmek için can atıyorsunuz. Çeşitli örnekler (kan, idrar ve rahim ağzı için servikal hücre) vermek için kendinizi hazırlayın, bebeğinizin iyi durumda olduğunu doğrulayacak bir ultrason ve tahmini bir doğum tarihi alın.

7 haftalık embriyonuz her dakika yaklaşık yüz yeni beyin hücresi üretiyor! İnanılmaz bir şey, değil mi? Ve sadece bebeğin beyni değil kalbi de daha karmaşık bir hâle geliyor. Ayrıca şu da önemlidir: Bebek kalıcı bir böbrek seti geliştiriyor ve kol ve bacak eklemleri de oluşuyor.

7 haftalık hamilelik sırasında ultrason yaygın değildir, çünkü çoğu jinekolog düşük riskli hamilelik hastalarını 8. ve 10. haftalar arasında bir zamana kadar görmez.

Aklınız merak dolu olabilir, belki birden fazla bebek bekleyip beklemeyeceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Ultrasonda iki tane gebelik kesesi görmenin yanı sıra 7 haftada ikiz gebelik belirtileri de vardır. Örneğin, hamileliğinizi belirlemek için bir kan testi yaptırdıysanız, doktorunuz kanınızda hamilelik hormonu hCG’nin daha yüksek bir seviyesini bulmuş olacaktı. Bazı ikiz annelerinin daha erken sabah bulantısı ve/veya daha şiddetli sabah bulantıları vardır (hCG nedeniyle) ve tabii ki, birden fazla bebek bekleyen anneler daha erken göstermeye başlayabilir.

Gebeliğin 7. Haftasında Yapılacaklar

7 haftalık gebelik sırasında yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

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