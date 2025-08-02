Olay, saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde, İnegöl’ün kırsal Osmaniye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bozüyük’ten İnegöl istikametine seyir halinde olan sürücü Deniz A. (25) idaresindeki 16 BNM 842 plakalı otomobil, karayolundaki kontrolsüz geçişten İnegöl yönüne dönmeye çalışan Murat Y. (37) yönetimindeki 34 GKJ 403 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yağmur suyu kanalına düşerek istinat duvarına çarptıktan sonra yan yattı. Hafif ticari araç ise savrularak yol kenarındaki bariyerlerin üzerine çıktı.

Kazada, her iki aracın sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nebi Furkan Ş. (28) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bölge trafik ekipleri, karayolunu kontrollü şekilde trafiğe açarken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.