Avusturya’nın Viyana kentinde yaşayan İnegöllü Murat Başarır, antrenmanı ziyaret ederek takıma moral verdi.

Ziyaret sırasında futbolcular ve teknik ekiple bir araya gelen Başarır, beraberinde getirdiği baklavayı ikram ederek takımımıza tatlı bir jestte bulundu. Bununla da yetinmeyen Murat Başarır, kulübe destek olmak amacıyla toplu TOGG çekiliş bileti satın alarak Sultan Su İnegölspor’a maddi katkıda bulundu.

İnegölspor Kulübü, nazik ziyareti ve anlamlı desteği dolayısıyla Murat Başarır’a teşekkür etti.