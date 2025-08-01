

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Şen, şunları söyledi:

“Dış transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün Galatasaray’dan gelecek vadeden sol açık Taha Recep Cebeci ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Taha kardeşimiz geçtiğimiz sezon Süper Lig U-19 liginde 34 maçta görev aldı. 21 gol asisti yapan Taha kardeşimiz 9 gol atma başarısı gösterdi. Ayrıca A takım ile antrenmanlara çıktı. Bir çok kulübün gündeminde olan Taha kardeşimizi kulübümüze kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah uzun yıllar kulübümüze ve Türk futboluna başarılı bir şekilde hizmet edecek. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum.”

Taha Recep Cebeci ise, “Hedeflerim var. Bu hedeflerimi İnegölspor’da gerçekleştireceğime inanıyorum. İnegölspor bu liglerin en iyi ve etkili kulüplerinden bir tanesi. Amacım önce İnegölspor’a faydalı olmak daha sonrada üst liglere transfer olmak. Transferimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Kaynak: BÜLTEN