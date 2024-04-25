İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından DEAŞ terör örgütüne karşı yapılan 'Bozdoğan-29' operasyonlarıyla ilgiili açıklamada bulundu. 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 23 şüpheli yakalandığı bildirildi.

Yerlikaya yazılı açıklamasında şu ifadelere değindi;

"7 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-29” operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. 1 Haziran 2023-22 Nisan 2024 tarihleri arasında 10 aylık süre içinde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik toplam 1.422 operasyon düzenlendik. Operasyonlarda 2 bin 991 şüpheli yakalandı.

Bunlardan; 718’i tutuklandı. 566’sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Çanakkale, Hatay, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Yozgat olmak üzere 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonlar sonucu;

Hatay'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şüpheli yakalandı.

Yalova'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı.

Konya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

Yozgat'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.

Çanakkale’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

Sakarya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"