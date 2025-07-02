Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Adana merkezli Hakkari, Hatay, İstanbul, Van, Diyarbakır ve Mersin’de toplam 38 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 825 kilogram eroinin yanı sıra çok sayıda ruhsatsız tabanca ve dijital materyal ele geçirildi.

Söz konusu suç örgütünün elebaşı olan Ş.I.'nın yurt dışında firari olduğu belirtilirken, yakalanan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda görev alan birimleri tebrik ederek şu açıklamayı yaptı:

"Adana Valimizi, operasyonları koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Adana İl Emniyet Müdürümüzü ve İl Emniyet Müdürlerimiz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz mücadelemizde aziz milletimizin desteği ve duyarlılığı çok önemli. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım."