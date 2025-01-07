Kapalı Çarşı’da gram altın, 3019,24 TL’den alınıp 3063,43 TL’den satılıyor. Gram altında %0,42 oranında bir yükseliş yaşandı. Dolar bazında işlem gören ons altın ise 2644,30 dolardan alınıp 2644,70 dolardan satılıyor. Ons altında da %0,42 oranında artış kaydedildi.

Altın türlerinde de benzer bir artış söz konusu. 22 ayar altının gram fiyatı 2759,18 TL olarak işlem görüyor. 14 ayar altın ise 1639,19 TL seviyesinde. Çeyrek altının alış fiyatı 4945 TL, satış fiyatı ise 4998 TL olarak kaydedildi. Eski çeyrek altının fiyatları da benzer bir seyir izliyor; alış fiyatı 4869 TL, satış fiyatı ise 4937 TL olarak belirlendi.

Daha büyük altın türlerinde de yükseliş dikkat çekiyor. Yarım altın, 9890 TL’den alınıp 9995 TL’den satılırken tam altının alış fiyatı 19720 TL, satış fiyatı ise 19914 TL olarak işlem görüyor. Tüm altın türlerinde fiyat artış oranları %0,33 ile %0,42 arasında değişiyor.