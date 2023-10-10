Bursa'da yaşayan 7 yaşındaki Ahmet Aras Uslubaş, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde ilk resim sergisini açtı. Nilüfer ilçesindeki özel bir okulda 2. sınıf öğrencisi olan Ahmet Aras, 5 yaşında hayvanları kitaplardan inceledikten sonra bu hayvanları hayalinde canlandırarak resmetmeye başladı. Ailesi tarafından yeteneği keşfedilen Ahmet Aras, resim kurslarına katılarak kendini profesyonel olarak geliştirdi. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde eğitim aldığı okulda kişisel bir resim sergisi açtı. Sergi, "Küçük Dostlarım" adını taşıdı ve akrilik boyalarla tuvaller üzerine resmedilen hayvanları içeriyordu. Bu hayvanlar arasında aslan, balina, leylek, papağan, panda ve ceylan gibi çeşitli türler bulunuyordu.

Ahmet Aras Uslubaş'ın yeteneği öğretmenleri tarafından büyük bir takdirle karşılandı. Küçük ressam, resimlerinin ana temasını "mutluluk" olarak açıkladı.