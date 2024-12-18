Özel bir klinikte katarakt ameliyatı geçiren Ayşe Çakır, sol gözünde görme yeteneğini kaybedince, korneal yetmezlik şikayetiyle Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Göz Servisi’ne başvurdu. Yapılan testler sonucunda ameliyata alınan Çakır'ın sol gözüne yapılan kornea nakli, yaklaşık 1,5 saat süren bir operasyonla gerçekleştirildi. Nakil sonrası görme yetisini geri kazanan Ayşe Çakır, “Katarakt nedeniyle daha önce her iki gözümden ameliyat oldum, sağ gözüm iyi oldu fakat sol gözümden verim alamadım. SEAH’a başvurduk, doktorlar çok ilgilendiler ve beni ameliyata aldılar. Şu anda daha iyiyim, doktorum sayesinde kurtuldum. Şu an biraz rahatsızlık hissediyorum ama ilerleyen zamanlarda daha iyi olacağıma inanıyorum. Ağrılarım ve batmalarım azaldı, üç gündür yatıyorum,” şeklinde konuştu.

“SEAH’ta ilk defa uygulanıyor”

SEAH Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Gürsoy Alagöz, “Hasta görme azlığı ve gözünde ağrı şikayetiyle geldi. Bir yıl önce katarakt operasyonu sonrasında korneal yetmezlik tablosuna girmişti ve gözün ön tarafında yetmezlikten dolayı saat camı gibi olan yerinde su toplaması söz konusuydu. Bu cerrahi operasyonu geçirmeseydi teyzemiz, hem görmesi olmayacaktı hem de ileriki dönemlerde gözde enfeksiyon oluşacaktı, hatta gözün delinmesine kadar giden enfeksiyonlara sebep olacaktı. Bunun üzerine biz hastamızı takip ettik ve kornea nakli cerrahi işlemi yaptık. Bugün ise ameliyat sonrasındaki üçüncü gündeyiz. Bu ameliyatın önemli olmasının sebebi bizim açımızdan SEAH’ta ilk defa uygulanıyor olması” diye konuştu.

“Eğitim ve araştırma hastanesinin dünya standartlarında işler yapması gurur kaynağıdır”

Bu tür çalışmaların deneyimli ekiplerle gerçekleştirildiğini aktaran Alagöz, “Bu tip cerrahi işlemler bir klinikte uygulanıyorsa o klinikte iyi, yetkin ve ciddi bir ekip çalışmasını gösterir. Teorik ve pratik olarak deneyimli bir ekibin olduğunu gösterir. Bu anlamda değerli bir ameliyattır. Kliniğimiz 2008 yılında kuruldu ve 16 yıldır hizmet veriyoruz. Övünerek söylemem gerekir ki her geçen gün çalışmalarını, başarılarını arttırarak 16 yıldan beri hizmet veren bir kliniktir. Bu klinikte eğitim faaliyetleri de çok iyi bir şekilde yürümektedir ve bu aradaki her arkadaşımız akademik çalışmalar yapmaktadır. Bu tür ameliyatlarda klinik içi değil klinikler arası çalışmalarda önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir eğitim ve araştırma hastanesinin dünya standartlarında işler yapması gurur kaynağıdır” şeklinde konuştu.