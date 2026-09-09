Gerçekleştirilen ziyarette İnegölspor’un çalışmaları ve takımın sezon hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, kulübün geleceği ve sezon boyunca ortaya koyacağı mücadele hakkında sohbet edildi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, Alinur Aktaş’ın kulübe yönelik desteklerinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Ademoğlu, özellikle İnegölspor’un sezonun ilk deplasmanında karşılaşacağı Serikspor maçının sponsorluk desteğini üstlenen Alinur Aktaş’a camia adına teşekkür etti.

Kani Ademoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, kulübümüzün Onursal Başkanı, kıymetli büyüğümüz ve önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş’ı iş yerinde ziyaret ettik.

Kulübümüzün çalışmaları ve takımımızın sezon hedefleri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Her zaman olduğu gibi, kulübümüze olan desteğini ve katkılarını yanımızda hissetmek bizler için çok kıymetli.

Özellikle sezonun ilk deplasmanı olan Serikspor karşılaşmasının sponsorluk desteğini üstlenerek kulübümüze sağladığı katkıdan dolayı kendisine camiamız adına teşekkür ediyorum.

Nazik ev sahipliği ve İnegölspor’umuza verdiği değerli destekler için Sayın Alinur Aktaş’a şükranlarımı sunuyorum.

Birlikte, daha güçlü İnegölspor için… ”