Sarı-kırmızılılar, gruptaki son maçında deplasmanda Alman temsilcisi RASTA Vechta'yı 74-64'lük skorla yenerek 4. galibiyetini elde etti. Bu sonuçla, Galatasaray, ERA Nymburk, Promitheas Patras BC Vikos Cola ve RASTA Vechta'nın bulunduğu D Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. sırada bitirerek Play-In turuna yükseldi. Galatasaray, yalnızca Nymburk karşısında mağlup oldu.

James Palmer Jr, 13.3 sayı ortalamasıyla oynadı

Galatasaray grup maçlarını 82.0 sayı, 40.5 ribaund ve 20.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Bu müsabakalarda ön plana James Palmer Jr çıktı. ABD’li basketbolcu, oynadığı 6 karşılaşmada 13.3 sayı, 5.3 ribaund ve 3.2 asist ortalamalarıyla oynayarak takımını sırtladı.