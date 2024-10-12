Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, bu operasyonlar Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi. Operasyonlar Bursa, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Sakarya ve Siirt'te yapıldı.

İzmir'de Erkan Bulu, Kahramanmaraş'ta Vahdettin Yardım, Konya'da Mehmet Elagöz Bildik, Sakarya'da Selçuk Delikara ve İhsan Astam, Gaziantep'te cezaevinde olan Cuma Ali Dursun, Bursa'da yurtdışında tutuklu bulunan B.G. ve Siirt'te cezaevinde olan Rıdvan Dündar'ın liderliğindeki 8 ayrı organize suç örgütüne üye 95 kişi gözaltına alındı.

Bu şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit, genel güvenliği tehlikeye sokma, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tefecilik ve şantaj gibi suçlardan soruşturma altında olduğu belirtildi.

Operasyonlar sonucunda, 24 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 1 otomatik tabanca, 9 kesici delici alet, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda çek-senet ele geçirildi.