İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında uluslararası sularda gerçekleştirilen 'Kıskaç-21' operasyonunda, yurt dışına kaçmaya çalışan 8'i FETÖ mensubu 10 kişinin yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Alaçatı Körfezi'nde "ASTERI" isimli bir tekneye yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını paylaştı.
Operasyon, İzmir MİT Bölge Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. Uluslararası sularda yakalanan 10 şüpheliden 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Kaynak: SEHER YAŞA