İstanbul Beykent Üniversitesi, meme sağlığı bilincinin artırılması ve meme hastalıklarının erken teşhisi için önemli bir misyon üstlenen Türkiye Meme Vakfı’na 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı bir destekte bulundu.

Yüzde 53’lük kadın çalışan oranıyla dikkat çeken İstanbul Beykent Üniversitesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, tüm kadın çalışanları adına, meme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmayı, erken teşhis olanaklarını genişletmeyi ve mamografi kalite standartlarını Avrupa Birliği normlarına çıkarmayı amaçlayan Türkiye Meme Vakfı’na destek verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, İstanbul Beykent Üniversitesi, çalışanlar adına gerçekleştirilen bağışın, meme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak ve erken teşhis olanaklarını desteklemek amacıyla yapıldığını belirtti. Üniversite, meme kanseri gibi önemli bir sağlık sorununa dikkat çekerek toplumsal bir duyarlılık oluşturmak ve toplumun bu konuda bilinçlenmesine katkıda bulunmak için Türkiye Meme Vakfı’nı tercih ettiğini ifade etti.