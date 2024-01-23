Karadeniz bölgesinde yer alması dolayısı ile, Karadeniz iklimi baskın şekilde görülmektedir.

Ormanlık alanın ve bol havanın bulunduğu, doğa ile iç içe olabileceğiniz bir ilimiz olmasının yanı sıra, gölleri ve barajlarıyla da, kurak kavramının çok dışında kalıyor.

Doğanın eşsiz güzelliğini insanlara yansıtmayı çok iyi bir şekilde başaran Düzce, tarihçe bakımından 1300’lü yıllara dayanmaktadır. 242.340 hektar ormanlık alana sahip olan Düzce, günümüz il idealleri arasında, kaliteli bir konuma sahiptir.

Düzce Merkez Plaka Harf Grupları:

81 AC 001 – 81 AZ 999 81 BA 001 – 81 BZ 999 81 CA 001 – 81 CZ 999 81 DA 001 – 81 DZ 999 81 EA 001 – 81 EZ 999 81 FA 001 – 81 FZ 999 81 HA 001 – 81 HZ 999 81 M 0001 – 81 M 1999 81 T 0001 – 81 T 1999

Gölyaka İlçesi Plaka Harf Kodları:

81 GA 001 – 81 GZ 999 81 T 3000 – 81 T 3999

Akçakoca İlçesi Plaka Harf Kodları:

81 KA 001 – 81 KZ 999 81 M 2000 – 81 M 2999 81 T 2000 – 81 T 2999