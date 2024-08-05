Nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma, yasa dışı bahis ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Siberağ-4” operasyonlarında 86 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu “SİBERAĞ-4” operasyonları düzenlendi.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

86 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda şüphelilerin hesaplarında 91 milyon 400 Bin liralık işlem hacmi yapıldığı tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, sahte ehliyet ve dijital materyale el konulduğunu belirtirken, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmayı tebrik etti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1820321712577138963