Muğla’nın Dalaman ilçesinde 90 yaşındaki Şerif Dayan’dan haber alınamıyor. Dün sabah saat 05.00’te evinden ayrılan Dayan’dan bir daha haber alınamayınca, yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine, AFAD, polis ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Şerif Dayan’ı bulmak amacıyla geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı. Ekipler, Dalaman ilçesi ve çevresinde ayrıntılı bir şekilde arama yaparak yaşlı adamı bulmak için seferber oldu.

Dayan’ın yakınları, yaşlı adamın sağlık sorunları olabileceğini belirterek endişelerini dile getirdi. Ekiplerin yoğun çabalarıyla sürdürülen arama çalışmalarında hala bir sonuç alınamazken, aile umutla iyi haber bekliyor.