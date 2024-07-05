A Milli Takımın Avrupa Şampiyonası’nda Hollanda ile oynayacağı Çeyrek Final maçı Millet Bahçesi’nde izlenecek. Millet Bahçesi’nde kurulacak dev ekranın yanına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın talimatıyla ikinci bir dev ekran daha kurulacak. Vatandaşlar Açık Tribün’ün yanındaki çim alanında da maçı takip edebilecek.

A Milli Takım EURO 2024 Avrupa Şampiyonası’nda tarih yazıyor. Son olarak Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek tüm Türkiye’ye büyük bir sevinç yaşatan millilerimiz çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. 6 Temmuz Cumartesi günü 22.00’da oynanacak tarihi karşılaşmayı Sakaryalılar yine Millet Bahçesi’nde izleyecek. Avusturya mücadelesini Millet Bahçesi’nde izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, maç sonrası vatandaşların yoğun katılımı üzerine ikinci bir dev ekran kurulması için talimat vermişti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bu çerçevede Millet Bahçesi’ne ikinci bir dev ekran daha kuracak. Tüm vatandaşların milli heyecan ve coşkuyu birlikte yaşamaları için atılan bu adım, katılımı artıracak. Ay Yıldız sevdalıları, her zaman dev ekran kurulan Açık Tribün’ün hemen yanında da maçı takip edebilecek. Çim alana herkes kendi sandalyesiyle gelecek.