TV+, Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği A Milli Futbol Takımı’nın çeyrek final mücadelesini, yarın saat 22:00’de Zorlu PSM Vestel Amfi’deki dev ekranda sporseverlerle buluşturacak.

Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği A Milli Futbol Takımı’nın, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yarın saat 22:00’de Hollanda ile oynayacağı çeyrek final maçı, Zorlu PSM Vestel Amfi’de, TV+ ile dev ekranda canlı yayınlanacak.

Çeyrek final coşkusuna özel DJ performansı

Etkinlikte fizy DJ setup ile Milli Takım’a özel “11 Delikanlı” şarkısının da dahil olduğu maça özel bir playlist, yayın öncesi, devre arası ve maç sonrası futbol coşkusuna eşlik edecek. Yapılan açıklamaya göre; şanslı konuklar TV+ Premium, fizy, lifebox, gaming, paket kodlarının kazananı olacak. lifebox ile fotoğraf çekim alanı kurulacak ve lifebox logolu fotoğrafçılar tarafından hatıra fotoğrafı çekimi yapılacak. Çeyrek finale özel Milli Takım forması hediyesine ek olarak, alandaki konuklara milli takım şapkaları ve 11 delikanlı tişörtleri verilecek.