Marmara Bölgesinin arasında kalan, Yemekleri ve aşçıları ile ünlü güzeller güzeli Bolu şehrinin güneybatısındaki saklı bir cennet Abant Gölü , içinize huzur verecek doğası ve manzarası ile sizleri büyüleyecek’tir. Milli park statüsünde ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından koruma altında olan bu yerde kestane, meşe, kavak ve çam ağaçları ile dolu bitki örtüsünü görebilirsiniz. Türkiye’nin orman açısından en zengin alana sahip olan Bolu şehrinin içinde olan Abant’da oksijen dolu tertemiz havayı içinize çekeceksiniz.

ABANT GÖLÜ NEREDEDİR ?

Batı Karadeniz’in iç kısımlarına kalan “Abant Dağları” adı verilen dağ sırasının üzerinde bulunur. 127 hektar genişliği ve yaklaşık 7 km’lik çevresi Bolu şehrinin Mudurnu ilçesinden 18 kilometre kuzeydoğusunda yer alır. İstanbul ve Ankara şehirleri arasındaki yolun orta mesafesinde olması nedeni ile her iki büyük şehirden de çok sayıda ziyaretçi gelmektedir.

Abant’a kendi aracınız ile gitmek isterseniz, gidebileceğiniz en kısa yol Anadolu Otoyolu üzerinden gidebilirsiniz. İstanbul’dan gelenler için; Kaynaşlı ayrımından otoyoldan çıkarak, Bolu Dağı boyunca gitmeniz gerekmektedir. Dağın bitiminde bulunan Abant sapağından girerek 22 km sonra Abant Tabiat Parkı ’na ulaşabilirsiniz.Önemli bir bilgilerden biride Abant Tabiat Parkı girişleri ücretlidir.Ücretler şöyledir :

Kişi başı : 5 TL

Motosiklet : 10 TL

Otomobil : 15 TL

Minibüs : 45 TL

Midibüs : 75 TL

Otobüs : 120 TL

ABANT GÖLÜN’DE YAPILACAK AKTİVİTELER

Bolu diyarına çok yakın olan Abant gölünde yapılabilecek aktiviteler saymakla bitmiyor.Kahvaltı’dan tutun piknik ve hatta o gece orada kamp yapmaya kadar bir çok etkinliğe izin veriliyor.

Abant Gölünde Kahvaltı

Güne buradaki harika manzara eşliğinde kahvaltı yaparak başlayabilirsiniz. Bu kadar güzel ve bol oksijen dolu bir yerde kahvaltının yeri çok ayrı oluyor ve asla hayır diyemiyorsunuz. Hafta içi bu bölge sakin olduğunda sizlere daha çok keyif veriyor. Abant Gölü yanında bulunan Göl Restoranda manzara ve sohbetli bir şekilde burada çok güzel vakit geçirebilirsiniz.

Abant Gölü Etrafında Doğa Yürüyüşü

Kahvaltıdan hemen sonra doğa içinde bir yürüyüş çok güzel olur. Ormanın içinde olmak şehrin kötü havasından ve stresinden uzaklaşmak için bire bir. Yürüyüşe huzur katan en güzel detaylarsa Sonbaharı en güzel yansıtan ağaçlar, sizleri yalnız bırakmayan kuşların cıvıltıları.Bu sırada cep telefonunuzu elinizden düşmeyerek çok güzel manzara fotoğrafları çekeceksiniz.

Abant Gölünde Piknik

Doğa yürüyüşü sonrasında dinlenip ve manzaralar eşliğinde sohbet edebileceğiniz harika piknik alanları bulunmaktadır.Burada bir şeyler atıştırıp sevdikleriniz ile güzel vakitler geçirebilirsiniz. Gölün etrafında 4 adet piknik alını bulunuyor.Bu alanlarda mangal yapabilir ve çocuklarınız ile eğlenebilirsiniz.Piknik alanında tuvalet ihtiyacınızı da giderebilirsiniz.

Abant Gölünde Kamp Yapmak

Kamp yapmak burada yapılcabilecek en iyi aktivitelerden birisidir.Burada Kamp ve Karacan kiralayarak Abant Gölünün tadını dilediğiniz kadar çıkarabilirsiniz. Bu kamp alanında elektrik ve su bulunuyor.Tuvaletten duşa kadar bir çok ihtiyacınızı burada karşılayabilirsiniz.Gün batımında yakılan ateşler ile kamp sohbetleri ve çok güzel bir gece geçirebilirsiniz.Eğer yabani hayvanlardan korkuyorsanız hiç endişe etmeyin.Kamp alanı demir çitler ile örülü olduğu için dışarıdan hiç bir yabani hayvan giremez.Burada Kamp veya Karavan kiralamak isterseniz günlük fiyatlar şöyle :

Çadır kurma : 30 TL (3 kişi)

30 TL (3 kişi) 4 veya daha fazla kişi için çadır kurma : 60 TL

60 TL Karavan alanı : 40 TL

40 TL Kamp alanına ait karavan : 100 TL

Abant Doğa Yaşam Müzesini Gezmek

Tabiat Parkı’nın hemen yan tarafında yer alan Abant Doğa Yaşam Müzesi kesinlikle görmeniz gereken bir müzedir.Bu müze içerisinde bölgede yetişen bitkileri ,çiçekleri ve yabani hayvan örneklerini görebilirsiniz.Bölge hakkında bir bilgi içeren bu müzeyi gezerken hayran kalacaksınız.

Abant Gölü Etrafında Bisiklet Turu

Abant Gölü etrafını yürüyerek gezmek istemezseniz , alternatif olarak bisiklet kiralama yerlerinden bisiklet kiralayarak gölün etrafını keyifle dolaşabilirsiniz.Saatlik tek kişilik bisiklet kiralama 15 Tl , çift kişilik bisiklet ise 21 Tl.

Abant Gölünde Fayton Turu

Yürüyüş ve bisiklet turları bana göre değil diyorsanız , Fayton turu tamda sizlere göre. Abant Gölü’nün çevresi boyunca 7 km’lik parkuru faytonla gezmek, doğa ile iç içe olmak ayrı bir zevk katıyor.Bu fayton turu aklaşık yarım saat sürüyor, bu süre boyunca istediğiniz yerlerde mola vererek telefonlara sarılıp harika fotoğraflar çekilebilirsiniz.Bu turda tamamen doğa ile yalnız başınıza kalabilirsiniz.

Abant Gölünde Olta Balıkçılığı

Olta balıkçılığına merakınız varsa bu aktiviteyi kesinlikle kaçırmamanız gerekir. Fakat bazı bilmeniz gereken bilgiler ise burada av yasağı olmaktadır. Olta balıkçılığının açıldığı sezon, 1 Mart ile 1 Ekim arasıdır.Bu sezonlar arasında giderseniz sizler için güzel bir deneyim olabilir.

ABANT GÖLÜNDE KONAKLAMA

Burayı gün boyu gezdikten sonra hemen Abant Gölü kenarındaki otellerde konaklamak isteyebilirsiniz. En merak edilen konulardan birisi ise Abant Gölü kenarındaki oteller.Sizlerde ”Abant’a Nerede Kalınır ” diyorsanız , listesi şöyle :

Taksim International Abant Palace

Abant Göl Evleri

Abant Aben

Abant Palace Hotel

Büyük Abant Hotel

Abant Köşk Oteli

Çamlık Motel ve Restaurant

Artık Abant Gölü hakkında bir çok şey bildiğinize göre çantalarınızı hazırlayıp burada güzel bir gezi düzenleyebilirsiniz.Bu gezi sırasında yaşadığınız olayları bizlerle paylaşıp sitemizde anlatabilirsiniz.