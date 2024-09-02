Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, İzmir Limanı'na demirleyen ABD'nin en büyük taarruz gemisi USS Wasp'ta görevli Amerikan askerlerine yönelik bir protesto gerçekleştirdi. Protestocular, Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdi.

"Eli Kanlı ABD Askerlerinin Türkiye'de Yeri Yok"

TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, protesto sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İsrail’e kalkan olan, Mehmetçiğin ve binlerce Filistinli’nin katili olan Amerikan askerlerine bu topraklarda rahat vermeyeceğiz. Vatan evlatları Amerikan kurşunlarıyla şehit edilirken ABD askerleri ellerini kollarını sallayarak ülkemizde rahat rahat gezemez! Eli kanlı ABD askerlerinin Türkiye’de yeri yok! Mehmetçiğin katilleri, Filistinlilerin, Iraklıların, Yemenlilerin katilleri defolun gidin ülkemizden. 30 Ağustos’un yıl dönümünde limanlarımıza gelip Türk milletine meydan okuyanlardan hesabı soracağız."

Eylemciler, Amerikan askerinin başına çuval geçirdikten sonra "Mehmetçiğin Katili Amerika, Üslere El Koysun ABD Defolsun, Katil ABD, Katil İsrail, Atatürk Gençliği Görev Başında" sloganlarını attı.

Gözaltına Alınan Eylemciler

Protesto sonrasında, aralarında TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin’in de bulunduğu 8 TGB üyesi gözaltına alındı. Gözaltına alınan eylemciler, emniyet güçleri tarafından sorgulanmak üzere götürüldü.