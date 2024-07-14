Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump, Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde düzenlediği seçim mitinginde açılan ateş sonucu sağ kulağından yaralandı. Kürsüde konuştuğu sırada 7 el silah sesinin duyulmasının ardından kanayan kulağını tutan ve yumruğunu havaya kaldırarak tepki gösteren Trump, korumaları tarafından çembere alınarak zırhlı aracıyla olay yerinden uzaklaştırdı. Olay sırasında miting alanında da panik yaşanırken, Butler Bölge Başsavcısı Richard Goldinger saldırganın ABD Gizli Servis ajanları tarafından öldürüldüğünü açıkladı. 1 miting katılımcısının da hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili suikast soruşturması başlatıldığı kaydedildi.

Trump’ın sağlık durumu iyi

Trump, ise olaydan sonra yaptığı ilk açıklamada, "İyiyim ve tıbbi muayeneden geçiyorum" ifadelerini kullandı. Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung da Trump’ın bir sağlık tesisinde kontrolden geçtiğini belirterek, "Başkan Trump, bu iğrenç eylem sırasında hızlı davranan korumalara ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür ediyor. Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor. Daha fazla ayrıntı gelecek" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Biden: “ABD’de şiddete yer yok”

ABD Başkanı Joe Biden, Trump’ın mitinginde yaşanan olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada, siyasi şiddetin kabul edilemez olduğunu belirterek “Herkes, herkes bunu kınamalıdır" dedi. Silahlı saldırının Trump'a yönelik bir suikast girişimi olup olmadığı konusunda kesin yorum yapmaktan kaçınan Biden, “Amerika'da bu tür şiddet eylemlerine yer yok” şeklinde konuştu. "Bu ülkeyi birleştirmek zorunda olmamızın nedenlerinden biri de bu” diyen Biden,” Bunun olmasına izin veremeyiz. Biz böyle olamayız. Buna göz yumamayız" ifadelerini kullandı. Biden, en kısa sürede Trump ile konuşmak istediğini de sözlerine ekledi.

ABD Başkan Yardımcısı Harris: “Hepimiz kınamalıyız”

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de, yaptığı yazılı açıklamada saldırıyı kınayarak, Trump'ın olayı hafif yaralı olarak atlatmasından mutluluk duyduğunu ifade etti. “Trump, ailesi ve bu anlamsız silahlı saldırıdan etkilenen ve yaralanan herkes için dua ediyoruz” diyen Harris, “Bu tür şiddet olaylarının ulusumuzda yeri yoktur. Hepimiz bu iğrenç eylemi kınamalı ve daha fazla şiddete yol açmaması için üzerimize düşeni yapmalıyız” ifadelerini kullandı.