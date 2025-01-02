Suriye'de denklem kritik dengeler üzerine oturmaya devam ediyor...

Suriye’de yaklaşık 61 yıllık Baas rejimi muhaliflerin devriimiyle yıkıldı.

Ülkenin büyük bölümünü ele geçiren muhalifler, PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesi içinde çalışmalara başladı.

YPG DAĞILMA SÜRECİNE GİRDİ

Bu arada, Suriye Milli Ordusu’nun yaptığı operasyonlar karşısında tutunamayan bölücü ve yıkıcı terör örgütü PKK/PYD, ağır kayıplar, firarlar ve çözülmeler sonucu dağılma sürecine girdi.

Bu süreçte büyük panik yaşayan bölücü örgüt, bir yandan ABD, diğer yandan Rusya’yı araya koyarak, Suriye Milli Ordusu’nun operasyonundan kurtulmak istedi.

ABD CAN ÇEKİŞEN ÖRGÜTE DESTEĞE GELDİ

Suriye’nin kuzeyini işgal ederek bir terör devleti kurmak isteyen PKK/YPG’nin yaşadığı dağılma sürecine yardım yine ABD’den geldi.

Suriye'nin Ayn El-Arab kent merkezinde eski adıyla Kinim Oteli, şimdi ise öğrenci yurdu olarak bilinen binayı askeri üsse çeviren ABD'nin bu bölgeye yaptığı sevkiyatın da görüntüleri ortaya çıktı.

TIRLAR HALEP DOĞU KIRSALINA HAREKET ETTİ

Servis edilen videolarda Haseke'deki ABD üssünden hareket eden lojistik malzeme, yakıt, briket odalar, iş makineleri ve hazır beton duvarlar taşıyan bir askeri konvoyun, M-4 yolunda Halep doğu kırsalına hareket ettiği gözlemlendi.

BUNUNLA SINIRLI DEĞİL

ABD'nin yalnızca Ayn El-Arab'ta askeri üs kurmayacağı ayrıca Sırrin, Tişrin Barajı ve 2 noktada gözlem noktaları oluşturacağı da iddia edildi.

Suriye'de hareketliliğe neden olan ABD'nin attığı bu adımlar akıllara "Terör örgütü YPG'ye desteğe devam mı edecekler?" sorusunu getirdi.

PENTAGON: PERSONELDE HERHANGİ BİR ARTIŞ YOK

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin bölgeye askeri takviye yaptığı iddialarına değinen Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, "Suriye'de halihazırda sahip olduğumuz personelin dışında ABD personelinde herhangi bir artış yok" demişti.