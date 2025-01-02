10 gündem ve 4 takrir maddesi olmak üzere 14 konu görüşülerek karara bağlandı.

Aralık ayı faaliyetlerinin sunumuyla başlayan mecliste, Başkan Alper Taban gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gündemin 6'ncı maddesinde Türkiye Çevre Ajansı tarafından yapılacak hibe konusu görüşüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İnegöl'de yapılacak Millet Bahçesi için 20 milyon TL hibe desteği oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 8 ve 9'uncu maddelerinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ve Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Müdürlüğü kurulmasına karar verildi.

Toplantıda Denetim Komisyonu üye sayısı belirlenerek üye seçimi yapıldı. Kapalı oyla yapılan seçim sonucunda, denetim komisyonuna; Ali Toprak, Süleyman Yılmaz, Mehmet Sargın, Nadim Sancar ve Fikret Bayram seçildi.